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COVID-19

Escolas particulares em cidades de risco baixo voltam às aulas no ES

Eduardo Costa Gomes, vice-presidente do Sinepe-ES. detalha nesta entrevista as orientações gerais para o retorno às aulas. Acompanhe!

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 10:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 out 2020 às 10:24
Volta às aulas a partir desta segunda-feira (05) nas escolas particulares do Espírito Santo em cidades de risco baixo. O retorno, garantido após uma nova decisão da Justiça do Trabalho, começa nesta segunda (05) de forma gradual, após quase sete meses de atividades presenciais suspensas devido à pandemia da covid-19.
O retorno acontecerá ao longo de outubro, com escalonamento, rodízio e medidas sanitárias que, na avaliação das escolas, permitirão uma volta segura. O primeiro momento, contudo, será de acolhimento, como explica em entrevista à CBN Vitória, Eduardo Costa Gomes, vice-presidente do Sinepe-ES.
Eduardo Costa Gomes detalha nesta entrevista as orientações gerais para o retorno às aulas. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Eduardo Costa - 05-10-20

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