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Rede particular de ensino

'Escolas não podem obrigar os pais a vacinarem seus filhos', afirma sindicato

O entrevistado é presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis

Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 14:42

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 fev 2022 às 14:42
Sala de aula
Sala de aula Crédito: Pixabay
As aulas da rede particular do Espírito Santo começam a retomar as aulas a partir desta semana. Desde que cumpram os 200 dias letivos previstos, as escolas privadas podem escolher a data de início do ano letivo. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis, explicou que as escolas não podem obrigar os pais a vacinarem seus filhos contra a Covid-19 - "as famílias que vão decidir" - mas ressaltou que as vacinas tem eficácia e a recomendação geral é que todos se vacinem. Ele explicou que a orientação é que os pais não mandem crianças com sintomas gripais para as aulas. Ouça:
Entrevista Patricia Vallim - Moacir Lellis - 01-02-22

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