'Escolas não podem obrigar os pais a vacinarem seus filhos', afirma sindicato

As aulas da rede particular do Espírito Santo começam a retomar as aulas a partir desta semana. Desde que cumpram os 200 dias letivos previstos, as escolas privadas podem escolher a data de início do ano letivo. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), Moacir Lellis, explicou que as escolas não podem obrigar os pais a vacinarem seus filhos contra a Covid-19 - "as famílias que vão decidir" - mas ressaltou que as vacinas tem eficácia e a recomendação geral é que todos se vacinem. Ele explicou que a orientação é que os pais não mandem crianças com sintomas gripais para as aulas. Ouça: