Escolas já podem retomar aula presencial em cidades de risco moderado

As cidades de Vitória, Cariacica, Viana, Barra de São Francisco e Ecoporanga, que estão classificadas em risco moderado para o novo coronavírus, de acordo com o último Mapa de Risco, poderão retomar as aulas presenciais tanto nas escolas públicas quanto particulares a partir desta quinta-feira (26). A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (25), pelo governador Renato Casagrande, após reunião do Governo do Espírito Santo, Ministério Público e sindicatos, e deliberação da Sala de Situação.

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário estadual da Educação, Vitor de Ângelo, explica que a decisão de volta é facultada às escolas particulares, no entanto, para a rede pública estadual, as aulas presenciais já estão garantidas a partir desta quinta-feira (26).

Em reunião no Palácio da Fonte Grande, Centro de Vitória, na noite da terça-feira (24), com toda a equipe de Governo (SESA, SEDU, Secretaria de Estado e Gestão de Recursos Humanos), Sindicato das Escolas Particulares (Sinepe), Ministério Público Estadual e IJSN, o SINDIUPES (Sindicato dos/as Trabalhadores/as na Educação Pública /ES) junto com o Sinpro/ES e Sindipublicos foram as únicas entidades contrárias ao retorno das aulas presenciais nas escolas públicas e particulares em Vitória, Cariacica, Viana, Ecoporanga e Barra de São Francisco. O sindicato reitera seu compromisso com a Educação Pública, em defesa da vida, dos professores, dos alunos e suas famílias contra a volta das aulas presencias nestes municípios com alto índice de contaminação e em todos os demais neste momento terrível de pandemia. Ano letivo recupera-se. Vidas não!