Escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória vão desfilar em dois dias neste ano

Pela primeira vez os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória vão acontecer em dois finais de semana distintos. O Grupo Especial desfila nesta sexta-feira (6) e sábado (7) no Sambão do Povo. A mudança estratégica busca melhorar a experiência do público e atende a uma demanda antiga das agremiações. Com a divisão, menos escolas se apresentam em cada noite, reduzindo a chance de que as últimas entrem na avenida já sob a luz do sol, fator que interfere diretamente na proposta visual dos desfiles. A medida também favorece a logística de concentração e dispersão das alegorias e demais elementos cenográficos, tornando a operação mais organizada e eficiente.
Já no próximo final de semana, na sexta (13) e sábado (14). entram na avenida as escolas no grupo Série Ouro, também conhecido como grupo de acesso. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Carnaval da Liesge, João Filipe Silva Moyses, fala sobre o assunto. Ouça a covnersa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Filipe Silva Moyses -06-02-26.mp3
Ordem dos Desfiles 2026:
Sexta-feira (06/02/2026)
Pega no Samba
Novo Império
Unidos de Jucutuquara
Mocidade Unida da Glória (MUG)
Imperatriz do Forte
Sábado (07/02/2026)
Rosas de Ouro
Unidos da Piedade
Independente de Boa Vista
Chegou o Que Faltava
Andaraí
A apuração do Grupo Especial é na quarta-feira (11), a partir das 16h, no Sambão.