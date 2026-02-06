Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória vão desfilar em dois dias neste ano
Folia

Escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória vão desfilar em dois dias neste ano

Ouça detalhes na entrevista com o diretor de Carnaval da Liesge, João Filipe Silva Moyses

Publicado em 06 de Fevereiro de 2026 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 fev 2026 às 11:22
Confira o desfile da Chegou O Que Faltava no Carnaval de Vitória 2024
Confira o desfile da Chegou O Que Faltava no Carnaval de Vitória 2024 Crédito: Rodrigo Gavini
Pela primeira vez os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória vão acontecer em dois finais de semana distintos. O Grupo Especial desfila nesta sexta-feira (6) e sábado (7) no Sambão do Povo. A mudança estratégica busca melhorar a experiência do público e atende a uma demanda antiga das agremiações. Com a divisão, menos escolas se apresentam em cada noite, reduzindo a chance de que as últimas entrem na avenida já sob a luz do sol, fator que interfere diretamente na proposta visual dos desfiles. A medida também favorece a logística de concentração e dispersão das alegorias e demais elementos cenográficos, tornando a operação mais organizada e eficiente.
Já no próximo final de semana, na sexta (13) e sábado (14). entram na avenida as escolas no grupo Série Ouro, também conhecido como grupo de acesso. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor de Carnaval da Liesge, João Filipe Silva Moyses, fala sobre o assunto. Ouça a covnersa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - João Filipe Silva Moyses -06-02-26.mp3
Ordem dos Desfiles 2026:
Sexta-feira (06/02/2026)
Pega no Samba
Novo Império
Unidos de Jucutuquara
Mocidade Unida da Glória (MUG)
Imperatriz do Forte
Sábado (07/02/2026)
Rosas de Ouro
Unidos da Piedade
Independente de Boa Vista
Chegou o Que Faltava
Andaraí
A apuração do Grupo Especial é na quarta-feira (11), a partir das 16h, no Sambão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados