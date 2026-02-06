Escolas do Grupo Especial do Carnaval de Vitória vão desfilar em dois dias neste ano

Pela primeira vez os desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória vão acontecer em dois finais de semana distintos. O Grupo Especial desfila nesta sexta-feira (6) e sábado (7) no Sambão do Povo. A mudança estratégica busca melhorar a experiência do público e atende a uma demanda antiga das agremiações. Com a divisão, menos escolas se apresentam em cada noite, reduzindo a chance de que as últimas entrem na avenida já sob a luz do sol, fator que interfere diretamente na proposta visual dos desfiles. A medida também favorece a logística de concentração e dispersão das alegorias e demais elementos cenográficos, tornando a operação mais organizada e eficiente.