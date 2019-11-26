Escolas devem enviar dados de alunos para carteirinha digital

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o lançamento do aplicativo de celular com o qual será possível emitir a carteirinha estudantil digital. O ID Estudantil é gratuito e garante ao aluno o direito ao benefício de meia-entrada em shows, teatro e outros eventos culturais. Segundo o Ministério, para assegurar o acesso à ID Estudantil, um representante de cada instituição de ensino, pública e particular, deve enviar as informações dos alunos para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alimentar o SEB. Eles devem informar CPF, data de nascimento, curso, matrícula e o ano e semestre de ingresso dos estudantes. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor de Tecnologia da Informação, do Ministério da Educação, Daniel Rogério, confirma que o envio das informações dos alunos são responsabilidade das escolas, inclusive as públicas e que, a partir de 2021 todos os dados deverão estar no SEB. Ouça e entenda o impacto: