Escolas devem enviar dados de alunos para carteirinha digital

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o lançamento do aplicativo de celular com o qual será possível emitir a carteirinha estudantil digital. O ID Estudantil é gratuito e garante ao aluno o direito ao benefício de meia-entrada em shows, teatro e outros eventos culturais. Segundo o Ministério, para assegurar o acesso à ID Estudantil, um representante de cada instituição de ensino, pública e particular, deve enviar as informações dos alunos para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) alimentar o SEB. Eles devem informar CPF, data de nascimento, curso, matrícula e o ano e semestre de ingresso dos estudantes. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o diretor de Tecnologia da Informação, do Ministério da Educação, Daniel Rogério, confirma que o envio das informações dos alunos são responsabilidade das escolas, inclusive as públicas e que, a partir de 2021 todos os dados deverão estar no SEB. Ouça e entenda o impacto:
Entrevista - Fabio Botacin - Daniel Rogério - 26-11-19
Saiba mais:
Os estudantes de 18 anos ou mais devem tirar uma foto tanto do próprio rosto quanto da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou da Carteira de Identidade (RG) para comparação das imagens. Isso servirá para coibir fotos falsas ou de terceiros. Toda a identificação é feita pelo Cadastro de Pessoa Física (CPF), informado pelo representante da instituição de ensino no SEB, e pelo login único gov.br, onde constam diversos serviços do governo federal. No caso dos menores de idade, é preciso que o responsável legal baixe o app e permita que o jovem tenha acesso. Só aí é que os alunos poderão fazer o download da ID Estudantil.