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Segurança

Escolas de Vitória terão botão do pânico para casos de emergência

Em entrevista à CBN Vitória, o comandante da Guarda Civil Municipal de Vitória, Fábio Rebello Alves, detalha o assunto

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 10:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 ago 2022 às 10:49
Botão do pânico em Vitória
Botão do pânico em Vitória Crédito: Divulgação/PMV
As 32 escolas municipais de Vitória receberão botão do pânico. O equipamento começará a ser implementado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Éber Louzada Zipinotti, em Jardim da Penha, invadida por um jovem armado com arco e flechas e bombas caseiras na última sexta-feira (19). Em entrevista à CBN Vitória, o comandante da Guarda Civil Municipal de Vitória, Fábio Rebello Alves, detalha como será a sua funcionalidade. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Rebello Alves - 23-08-22
A Secretaria de Educação deve informar quem será o responsável por ter e acionar o botão em caso de emergência dentro da unidade. O recurso deverá ser usado em três casos: invasão, uso de arma de fogo e caso apareçam drogas dentro da escola. A informação vai chegar para a Guarda Municipal, que vai enviar a viatura mais próxima. 

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