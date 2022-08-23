Escolas de Vitória terão botão do pânico para casos de emergência

As 32 escolas municipais de Vitória receberão botão do pânico. O equipamento começará a ser implementado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Éber Louzada Zipinotti, em Jardim da Penha, invadida por um jovem armado com arco e flechas e bombas caseiras na última sexta-feira (19). Em entrevista à CBN Vitória, o comandante da Guarda Civil Municipal de Vitória, Fábio Rebello Alves, detalha como será a sua funcionalidade.

A Secretaria de Educação deve informar quem será o responsável por ter e acionar o botão em caso de emergência dentro da unidade. O recurso deverá ser usado em três casos: invasão, uso de arma de fogo e caso apareçam drogas dentro da escola. A informação vai chegar para a Guarda Municipal, que vai enviar a viatura mais próxima.