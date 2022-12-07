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Segurança

Escolas de Vitória ganham botão do pânico contra ataques; saiba como funciona

Quem explica é o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini

Publicado em 07 de Dezembro de 2022 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 dez 2022 às 11:10
Botão do pânico
Botão do pânico Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
As escolas da rede municipal de ensino de Vitória passam a contar com um botão do pânico. O aparelho deverá ser acionado sempre que a unidade passar por alguma urgência ou situação emergencial. O objetivo, segundo a administração municipal, é dar mais segurança aos alunos, familiares e professores. Em 19 de agosto, por exemplo, Henrique Lira Trad, de 18 anos, ex-aluno da escola Éber Louzada Zippinotti, em Jardim da Penha, invadiu a unidade de ensino armado com facas ninjas, flechas e coquetéis molotov ameaçando matar estudantes e funcionários da instituição. No momento em que era detido, disse que "queria aloprar uma galera". Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, com impossibilidade de defesa da vítima e contra menor de 14 anos.
"Não há necessidade de qualquer ligação, de falar com call center. Isso vai fazer com que o tempo de resposta à essa ocorrência seja extremamente curto e isso é fundamental. Porque nós sabemos que, nesses episódios, para que não tenhamos a perda de vidas, é fundamental que as forças de segurança cheguem rápido", explicou o prefeito Lorenzo Pazolini.  Ao apertar o botão, todo o som já passa a ser gravado e gera um alerta às viaturas da Guarda Municipal e à Central Integrada Operacional de Monitoramento. Pazolini também informou que as escolas receberão totens blindados com câmeras de vigilância que reproduzirão todo o ambiente externo escolar. Além disso, a comunidade acadêmica passará por treinamento de como agir em situações graves, como ataques de atiradores. 
Entrevista Fernanda Queiroz -Lorenzo Pazolini - 07-12-22.mp3

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