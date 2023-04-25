Escolas de Vila Velha passam a contar com aplicativo "SOS Escola"

Visando dar maior segurança dentro do ambiente escolar, prefeituras do Espírito Santo têm anunciado novas medidas nessa área. Em Vila Velha, por exemplo, as unidades de ensino passaram a contar com o aplicativo "SOS Escola". Segundo a administração municipal, trata-se de um dispositivo que aciona a Guarda Municipal, em tempo real, a qualquer alerta de perigo dentro das dependências das 113 escolas de gestão do município. Profissionais estratégicos vão controlar o dispositivo e serão treinados para o acionamento correto em caso de emergência. Além dele, a prefeitura informa que iniciou uma parceria com instituição internacional para treinamento de alunos e profissionais da educação, adotando rigoroso protocolo de proteção e reação em caso de ameaça real. Em entrevista à CBN Vitória, a comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
