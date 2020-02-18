Escolas de samba têm até às 10h30 desta quarta para rever pontuação

As escolas de samba do Grupo Especial têm até a manhã desta quarta-feira (19) para recorrer aos pontos perdidos pelas punições aplicadas durante o desfile no último sábado (15), no Sambão do Povo. Das sete agremiações, apenas a Boa Vista saiu ilesa da passarela. As demais perderam entre 0,1 e 2,5 pontos por problemas com os carros alegóricos, com atraso na avenida ou ainda irregularidades nas alas que compõem o desfile. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge), Edvaldo Teixeira, destacou que o prazo vence às 10h30 desta quarta. À tarde, os jurados darão as notas durante a apuração que vai definir a campeã do Carnaval de Vitória 2020. Acompanhe: