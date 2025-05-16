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Escolas da Serra terão aulas de educação para o trânsito no currículo

Ouça entrevista com a secretária de Defesa Social da Serra, Gracimeri Gaviorno

Publicado em 16 de Maio de 2025 às 10:31

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 mai 2025 às 10:31
Placa de trânsito
Placa de trânsito Crédito: Pixabay
Quase 70 mil estudantes da rede municipal vão ter aulas de educação para o trânsito no currículo do município da Serra. Brincadeiras, interação com os agentes de trânsito, oficinas, gincanas, musicalização e pintura, por exemplo, farão parte das estratégias pedagógicas para ensinar as crianças sobre bons comportamentos no trânsito. O projeto "Transitando", informa a administração municipal, é uma parceria do Departamento de Educação de Trânsito (Dot) com a Secretaria de Educação da Serra (Sedu) e aborda temas relacionados à segurança no trânsito por meio de atividades lúdicas. Agora, com a sanção da lei, essas atividades são obrigatórias no currículo escolar. Em entrevista à CBN Vitória, a vice-prefeita e secretária de Defesa Social da Serra, Gracimeri Gaviorno, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Gracimeri Gaviorno - 16-05-25.mp3

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