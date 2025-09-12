Escola cria varanda literária no ES para incentivar leitura entre crianças

Crianças leem na Varanda Literária da escola municipal Joelma Vieira Rocha, em Linhares Crédito: Pedro Casteluber

A diretora e as pedagogas do Centro de Educação Infantil Municipal (CEIM) Joelma Rocha Vieira, em Linhares, norte do Espírito Santo, aproveitaram um espaço ocioso da escola para criar um cantinho de leitura para os alunos com 10 redes de descanso. A escola atende 243 crianças de 1 a 5 anos que, mesmo não sabendo ler, já estão exercitando o contato com os livros.

“A ideia é estimular a leitura na primeira infância, porque apesar da gente ter uma faixa etária em que as crianças ainda não leem, a gente sabe da importância do contato com o livro, com as histórias, com a linguagem poética” disse a diretora do Ceim, Gisele Soares.

Segundo Gisele, a iniciativa surgiu da direção e pedagogas da escola, e as redes foram costuradas por uma professora. “A gente tinha algumas redes, uns livros e o sonho de construir um cantinho lúdico, onde as crianças se sentissem mesmo convidadas a mergulhar nesse mundo da imaginação, da leitura. E aí nasce a varanda literária. Uma professora que costurou as redes” contou a diretora.

A instalação da estrutura que segura as redes foi feita pelo pai de uma das crianças, o metalúrgico Gutyerre Soeiro Gomes. Foram três dias até tudo ficar pronto, em julho deste ano.

“E a gente executou essa parte de solda, de montagem, medimos as redes, calculamos o espaço de uma criança para outra e fizemos a instalação também no local”, disse o pai.

Segundo a direção da escola, as crianças utilizam bastante o espaço, que já é motivo de orgulho na cidade.

“As crianças ficaram completamente encantadas com o espaço, elas gostam muito, e os adultos também. Esse é um resultado lindo de um trabalho em equipe. E acabou que a nossa varanda literária ganhou uma proporção que a gente não tinha imaginado quando pensamos no projeto e isso é muito bacana”, concluiu a diretora.