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Escola cria "emocionômetro" para se aproximar dos alunos

É uma espécie de termômetro para fazer com que as crianças e adolescentes consigam demonstrar seus sentimentos: se está feliz, triste, com medo, assustado ou até com raiva

Publicado em 07 de Novembro de 2017 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2017 às 11:51
Uma escola municipal da Serra criou um "emocionômetro", uma espécie de termômetro para fazer com que as crianças e adolescentes consigam demonstrar seus sentimentos: se está feliz, triste, com medo, assustado ou até com raiva. Em entrevista ao CBN Vitória, a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Cleusa, localizada em Cidade Continental, conta como funciona o projeto. Rosilene Araújo relata que quase sempre os alunos estão felizes. Mas o medo também chama a atenção da equipe de profissionais. O que mais assusta às crianças e os adolescentes é a preocupação com o desemprego.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rosilene Araújo - 07-11-17

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