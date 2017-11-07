Escola cria "emocionômetro" para se aproximar dos alunos

Uma escola municipal da Serra criou um "emocionômetro", uma espécie de termômetro para fazer com que as crianças e adolescentes consigam demonstrar seus sentimentos: se está feliz, triste, com medo, assustado ou até com raiva. Em entrevista ao CBN Vitória, a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmã Cleusa, localizada em Cidade Continental, conta como funciona o projeto. Rosilene Araújo relata que quase sempre os alunos estão felizes. Mas o medo também chama a atenção da equipe de profissionais. O que mais assusta às crianças e os adolescentes é a preocupação com o desemprego.