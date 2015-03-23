Escola com tempo integral não é sinônimo de bom desempenho de alunos, avalia deputado

Tramita na Assembleia o Projeto de Lei Complementar 4/2015, do Governo do Estado, que institui o Programa de Escolas Estaduais de Ensino Médio em Turno Único no Espírito Santo, denominado “Escola Viva”. No novo modelo de ensino, o tempo de permanência do aluno na escola será ampliado para um período diário de nove horas e meia, sendo, no mínimo, sete e horas e 30 minutos em atividades com orientação pedagógica. Os estudantes receberão refeição e lanche. Inicialmente, a nova grade curricular será implantada em cinco escolas da Grande Vitória. O programa contempla também a melhoria da infraestrutura física, dos equipamentos e recursos tecnológicos necessários à eficiência pedagógica e da gestão. Em entrevista ao programa CBN Vitória, o deputado estadual Sérgio Majeski (PSDB), que acompanhou a última audiência pública sobre o tema na Assembleia, levanta pontos de dúvida que entrarão novamente em pauta em novos encontros e na tramitação dentro das comissões do Legislativo. Ele fala sobre os pontos que precisam de esclarecimento para constar no projeto, como a escolha de professores e alunos que serão contemplados no "Escola Viva" e também fala sobre análise do modelo escolhido, que já foi implantado em Pernambuco. Ouça a entrevista.