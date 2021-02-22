Escola cívico-militar de Cariacica deve começar a funcionar em 2022

No último dia 18 de fevereiro, foi assinada a ordem de serviço para a implantação da primeira escola cívico-militar de Cariacica. A unidade escolar ficará localizada no bairro Itanguá e é resultado de uma parceria municipal com a Polícia Militar. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, explicou a escola cívico-militar será para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e terá 10 salas de aula, que atenderão 400 crianças, em horário integral. Ouça: