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Escola cívico-militar de Cariacica deve começar a funcionar em 2022

O entrevistado é o secretário municipal de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 16:25

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

22 fev 2021 às 16:25
Escolas pública do Distrito Federal, onde foi implementado o modelo cívico-militar Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
No último dia 18 de fevereiro, foi assinada a ordem de serviço para a implantação da primeira escola cívico-militar de Cariacica. A unidade escolar ficará localizada no bairro Itanguá e é resultado de uma parceria municipal com a Polícia Militar. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Educação de Cariacica, José Roberto Martins Aguiar, explicou a escola cívico-militar será para alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e terá 10 salas de aula, que atenderão 400 crianças, em horário integral. Ouça:
Entrevista - Lucas Valadão - Jose Roberto - 22-02-21.mp3

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