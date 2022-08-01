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Saúde

Esclareça as principais dúvidas sobre monkeypox

Ouça entrevista com o infectologista da Fiocruz, Julio Croda

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 11:34

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 ago 2022 às 11:34
Monkeypox: a varíola dos macacos
Monkeypox: a varíola dos macacos Crédito: Cristianstorto/Canva Pro
Em meio à pandemia de Covid-19, as atenções do mundo também se voltam-se para um outro vírus: o monkeypox, cujo avanço tem despertado preocupação desde maio deste ano e recentemente se tornou uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. O Brasil registrou a primeira morte pelo vírus monkeypox, causador da varíola dos macacos, informou o Ministério da Saúde na última sexta-feira (29). O paciente, um homem de 41 anos com graves problemas de imunidade, estava internado  em Belo Horizonte, e morreu na última quinta-feira (28). Em entrevista à CBN Vitória, o infectologista da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Julio Croda, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, esclarece as principais dúvidas sobre o assunto!
Entrevista Fernanda Queiroz - Julio Croda - 01-08-22

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