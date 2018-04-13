Escelsa não poderá cobrar multa, nem suspender fornecimento de luz

A EDP Escelsa foi notificada para restabelecer pontos de pagamento das contas de luz pelo Ministério Público Estadual. A promotoria de Justiça do Consumidor, Sandra Lengruber, enviou uma notificação recomendatória para que a empresa esclareça possíveis irregularidades na redução dos pontos de pagamento das contas de energia elétrica.

A rescisão do contrato da EDP Escelsa com o banco Banestes interrompeu o recebimento do pagamento dos boletos de energia elétrica pelo Banesfácil e está causando transtornos aos consumidores. O MPES entende que a situação causa reflexos sociais, físicos, financeiros e emocionais e que as novas práticas comerciais adotadas pela Escelsa atingem, principalmente, cidadãos de baixa renda, não inseridos digitalmente, que efetuam o pagamento da conta de energia elétrica em espécie nos pontos físicos de recolhimentos.

o Ministério Público também notificou a empresa para que não sejam cobrados juros, multas, encargos contratuais ou quaisquer acréscimos decorrentes do não pagamento das contas, assim como o fornecimento de energia elétrica não seja interrompido contando a partir da última terça-feira (03/04).

Além disso, a notificação recomendou que a empresa restabeleça a condição de recebimento oferecida anteriormente ou substitua, proporcionalmente, os postos de pagamento.