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DEFESA DO CONSUMIDOR

Escelsa não poderá cobrar multa, nem suspender fornecimento de luz

A notificação foi feita pelo Ministério Público Estadual até que pontos de recebimento da conta sejam restabelecidos

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 abr 2018 às 11:43
A EDP Escelsa foi notificada para restabelecer pontos de pagamento das contas de luz pelo Ministério Público Estadual. A promotoria de Justiça do Consumidor, Sandra Lengruber, enviou uma notificação recomendatória para que a empresa esclareça possíveis irregularidades na redução dos pontos de pagamento das contas de energia elétrica.
A rescisão do contrato da EDP Escelsa com o banco Banestes interrompeu o recebimento do pagamento dos boletos de energia elétrica pelo Banesfácil e está causando transtornos aos consumidores. O MPES entende que a situação causa reflexos sociais, físicos, financeiros e emocionais e que as novas práticas comerciais adotadas pela Escelsa atingem, principalmente, cidadãos de baixa renda, não inseridos digitalmente, que efetuam o pagamento da conta de energia elétrica em espécie nos pontos físicos de recolhimentos.
o Ministério Público também notificou a empresa para que não sejam cobrados juros, multas, encargos contratuais ou quaisquer acréscimos decorrentes do não pagamento das contas, assim como o fornecimento de energia elétrica não seja interrompido contando a partir da última terça-feira (03/04).
Além disso, a notificação recomendou que a empresa restabeleça a condição de recebimento oferecida anteriormente ou substitua, proporcionalmente, os postos de pagamento. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dra. Sandra Lengruber - 13-04-18

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