Escala 5x2: rede de supermercados no ES passa a operar com duas folgas semanais

Carrinho de supermercado, preços, inflação, consumo, alimentos Crédito: Imagem gerada pelo ChatGPT

O debate sobre a jornada de trabalho voltou ao centro das discussões no país. No Espírito Santo, em meio a esse debate, três unidades da rede de supermercados Extrabom vão passar a adotar um novo regime de trabalho. As lojas de Laranjeiras, Gaivotas e Vila Rubim estão adotando a escala 5x2, garantindo aos colaboradores duas folgas semanais. A mudança foi anunciada pelo Grupo Coutinho, dono da rede de supermercados. A medida, segundo o Grupo, tem por objetivo aumentar a satisfação dos colaboradores e contribuir para atratividade e retenção na empresa, além de melhorar o atendimento das lojas. Segundo o presidente do Grupo Coutinho, Luiz Coutinho, o projeto traduz “flexibilidade, inovação e atendimento de excelência já que permite mais tempo de descanso para os trabalhadores”.

Segundo a empresa, o processo de mudança começou com um projeto piloto, em janeiro deste ano. Na sequência, os benefícios da escala 5x2 foram apresentados para a equipe da unidade de Laranjeiras, que começou a funcionar em 02 de fevereiro. "Após a implantação, os colaboradores foram ouvidos novamente sobre o projeto e compartilharam suas perspectivas. “Eles mostraram-se satisfeitos com o novo modelo de trabalho e, então, expandimos o projeto para os supermercados Extrabom de Vila Rubim e Gaivotas, que já funcionam com a nova escala desde o início de março”, explica Luiz Coutinho.

O cálculo da nova jornada de trabalho foi feito usando novas tecnologias. Elas permitiram agilidade e segurança na definição das escalas de trabalho com as folgas de dois dias na semana para todos os colaboradores da unidade. “Com o novo sistema, foi possível fazer as escalas, mantendo a jornada de 44 horas semanais e o padrão de atendimento para os clientes”, explica.

“O piloto da escala 5x2 já acontece em algumas lojas de supermercado de São Paulo e Minas Gerais de forma positiva e, no Espírito Santo, o Extrabom adota de forma pioneira este modelo de gestão que melhora a qualidade de vida dos colaboradores. Na pesquisa interna que realizamos, 97% dos colaboradores estão satisfeitos com a nova medida”. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!