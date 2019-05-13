ES: volta do Batalhão de Missões Especiais e construção de presídios

Aumentar dos atuais 250 para três mil o número de presos com tornozeleiras eletrônicas no Estado, retomada das atividades do Batalhão de Missões Especiais, construção de novos presídios e hospitais, implementação de 40 unidades de ensino de tempo integral, assim como reativação do aquaviário, entrega da Avenida Leitão da Silva e outras obras de mobilidade estão entre as prioridades do atual governo do Estado. O Planejamento Estratégico divulgado definiu nove áreas prioritárias e 223 projetos prioritários até 2022, quando se encerra o atual mandato do governador Renato Casagrande. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Alvaro Duboc, detalha as ações nas áreas prioritárias.