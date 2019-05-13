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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

ES: volta do Batalhão de Missões Especiais e construção de presídios

Essas são algumas das prioridades apontadas pelo Governo do Estado para os próximos três anos

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 12:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mai 2019 às 12:21
Aumentar dos atuais 250 para três mil o número de presos com tornozeleiras eletrônicas no Estado, retomada das atividades do Batalhão de Missões Especiais, construção de novos presídios e hospitais, implementação de 40 unidades de ensino de tempo integral, assim como reativação do aquaviário, entrega da Avenida Leitão da Silva e outras obras de mobilidade estão entre as prioridades do atual governo do Estado. O Planejamento Estratégico divulgado definiu nove áreas prioritárias e 223 projetos prioritários até 2022, quando se encerra o atual mandato do governador Renato Casagrande. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Alvaro Duboc, detalha as ações nas áreas prioritárias. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Álvaro Duboc - 13-05-19
Os 223 projetos podem ser acessados no site no governo do Estado. No endereço: https://www.es.gov.br/projetos-prioritarios-2019-2022?fbclid=IwAR2Pp4tqHqPPhllTU0BBW6_RDbgeXq0xc8qiUqDMrI8a6fZ29YOyGVAGmt4

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