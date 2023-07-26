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ES vai ter primeira ZPE privada do país; entenda

Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, fala sobre o assunto

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 12:17

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

26 jul 2023 às 12:17
Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz
Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz Crédito: Imetame/Divulgação
O Espírito Santo vai ter a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do país. O polo industrial dedicado à exportação será instalado em Barra do Riacho, em Aracruz, a 13 quilômetros dos portos da região. A gestão da ZPE ficará a cargo do Grupo Imetame. Nesta quinta-feira (27), o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, virá ao Estado para celebrar oficialmente a consolidação da nova área industrial dedicada ao comércio exterior.
No Estado, o polo será instalado, inicialmente, em uma área de 500 mil metros quadrados e com possibilidade de ampliação para até 5 milhões de metros quadrados. A ZPE vai contar com grande potencial em infraestrutura portuária, próxima ao Portocel, Vports (antiga Codesa) e ao Porto da Imetame, que está em construção. Empresas interessadas em fazer parte da ZPE terão isenção tributária, o que será um estímulo para a atração de investimentos e para a geração de emprego e renda. Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Jose Carlos Schaeffer - Ricardo Ferraço - 26-07-23.mp3

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