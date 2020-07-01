ES vai ter dias mais frios e com vento, mas sem relação com ciclone

Um ciclone extratropical se organizou na costa do Rio Grande do Sul e, devido à sua baixa pressão atmosférica, provocou fortes rajadas de vento, que atingiram Santa Catarina e produziram imagens chocantes pela velocidade que adquiriu. Mas o Espírito Santo, devido à sua localização e distância dessa atuação do ciclone, não sofrerá nenhuma efeito, nem semelhante. A informação é da meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim. "Esse tipo de ciclone é normal e natural nessa região do Brasil, mas houve um ganho de força naquela região. Quanto ao Espírito Santo, a temperatura vai diminuir nos próximos dias, até o sábado, devido ao ar frio que uma frente fria vai injetar no território. Quanto aos ventos, é uma questão do deslocamento entre o continente e o mar, não tem relação com aquele ciclone". Ouça a explicação completa: