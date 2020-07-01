Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • ES vai ter dias mais frios e com vento, mas sem relação com ciclone
entenda

ES vai ter dias mais frios e com vento, mas sem relação com ciclone

Ventania ciclônica no Sul e no Sudeste

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 18:37

Publicado em 

01 jul 2020 às 18:37
Ciclista na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira
 Um ciclone extratropical se organizou na costa do Rio Grande do Sul e, devido à sua baixa pressão atmosférica, provocou fortes rajadas de vento, que atingiram Santa Catarina e produziram imagens chocantes pela velocidade que adquiriu. Mas o Espírito Santo, devido à sua localização e distância dessa atuação do ciclone, não sofrerá nenhuma efeito, nem semelhante. A informação é da meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim. "Esse tipo de ciclone é normal e natural nessa região do Brasil, mas houve um ganho de força naquela região. Quanto ao Espírito Santo, a temperatura vai diminuir nos próximos dias, até o sábado, devido ao ar frio que uma frente fria vai injetar no território. Quanto aos ventos, é uma questão do deslocamento entre o continente e o mar, não tem relação com aquele ciclone". Ouça a explicação completa:
Entrevista - Fábio Botacin - Josélia Pegorim - 01-07-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados