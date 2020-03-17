ES vai restringir circulação de pessoas em ponto turístico e eventos

Em entrevista nesta terça-feira (17) à rádio CBN Vitória, o governador Renato Casagrande adiantou que mais medidas de controle à propagação do coronavírus serão anunciadas ao longo do dia. O governo quer limitar o número de pessoas em eventos e pede para que os capixabas evitam festas. Também deverão ser anunciadas medidas para conter a aglomeração de pessoas em restaurantes e casas de shows. Pontos turísticos podem ser fechados, como já antecipou a suspensão da visitação pública ao Palácio Anchieta, em Vitória
Renato Casagrande também informou que algumas escolas passarão a funcionar a partir da próxima semana somente para servir refeições aos alunos. O governador também não descartou a possibilidade de prorrogar o período de suspensão das aulas na rede pública de educação dependendo de como evoluir a propagação da doença no país.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Renato Casagrande - 17-03-20