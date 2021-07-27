ES vai realizar mapeamento genômico do coronavírus e dados terão comparação mundial

Até o final de 2021, a própria Secretaria de Estado da Saúde vai conseguir fazer o sequenciamento genômico dos vírus que circulam no Espírito Santo, como o coronavírus. Por enquanto, é necessário enviar amostras para o Rio de Janeiro para que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) faça a identificação de vírus e suas variantes. Mas este mês, o governo estadual comprou um sequenciador genômico, no valor de R$ 460 mil, que deve chegar em 60 dias. O equipamento vai possibilitar que o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo realize um mapeamento de variantes do novo coronavírus a nível estadual.

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-geral do Lacen-ES, Rodrigo Rodrigues, explicou que a Fiocruz atende a todo o Brasil, assim, apresenta um grande número de demandas de análises de amostras, um dos motivos para o Espírito Santo ainda não ter a confirmação por exame se a variante Delta circula ou não entre a população. Porém, muitas amostras já foram encaminhadas para essa análise. Atualmente, os resultados de análise de sequenciamento genômico demoram de 30 a 60 dias para saírem, mas já houve casos de um ano para se ter um resultado. Com o sequenciador, as amostras poderão ser analisadas em até quatro dias.