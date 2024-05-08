ES vai punir assédio moral e sexual na administração pública estadual

Foi sancionada, na última sexta-feira (03), a lei que prevê punições para casos de assédio moral e sexual no ambiente da administração pública estadual do Espírito Santo. De acordo com a Lei Complementar nº 1.080, os servidores que praticarem assédio moral ou sexual poderão sofrer punições, dentre elas, até mesmo a demissão do serviço público. A previsão de assédio moral e sexual prevista na lei, vale para todo o funcionalismo público e replica uma preocupação presente nos Programas de Integridade, inclusive na iniciativa privada. O secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, destaca que com a previsão legal dessas tipificações e um canal de denúncias específico para os casos, por meio da Ouvidoria do Estado, o governo se alinha às melhores práticas contra essas condutas danosas ao ambiente laboral. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Edmar Camata - 08-05-24.mp3
A partir de agora, as denúncias poderão ser realizadas por um canal específico no site: http://ouvidoria.es.gov.br, de forma identificada, sigilosa ou anônima. Também será disponibilizado um canal exclusivo, com atendimento próprio para denúncias de assédio, por meio do telefone 0800 022 11 17, acessível por meio da opção número 3
[fonte: Secont-ES]