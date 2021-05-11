ES vai organizar centros regionais para aplicar Pfizer em grávidas

O Espírito Santo está organizando uma estratégia regionalizada para a aplicação da vacina da Pfizer em grávidas, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar a suspensão da aplicação da AstraZeneca. O imunizante só estava disponível em Vitória, porque depende de uma temperatura muito baixa de armazenamento e a distribuição ampliada poderia afetar a conservação.