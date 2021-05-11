Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ASTRAZENECA SUSPENSA

ES vai organizar centros regionais para aplicar Pfizer em grávidas

O entrevistado é o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:29

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 mai 2021 às 15:29
Imunizante da Pfizer será aplicado em gestantes Crédito: Reuters/Folhapress
O Espírito Santo está organizando uma estratégia regionalizada para a aplicação da vacina da Pfizer em grávidas, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar a suspensão da aplicação da AstraZeneca. O imunizante só estava disponível em Vitória, porque depende de uma temperatura muito baixa de armazenamento e a distribuição ampliada poderia afetar a conservação.
A informação foi revelada pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em entrevista exclusiva ao CBN Cotidiano. Segundo Reblin, serão constituídos centros regionais para a vacinação ampla das gestantes. Ouça:
 
Entrevista - Fabio Botacin - Luiz Carlos Reblin - 11-05-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Violência contra crianças e adolescentes
Articulação intersetorial fortalece a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como fica o tempo no feriado; Anvisa determina recolhimento de lote de água mineral
José teve o pé queimado horas após o nascimento na Serra
Mãe relata novo drama de bebê queimado em maternidade no ES: cirurgia é suspensa após anestesia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados