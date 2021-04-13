ES vai ingressar na justiça para impedir paralisações do Transcoll

O trabalhador capixaba foi pego de surpresa na manhã desta terça-feira (13). Os que dependiam de transporte público acreditavam que os ônibus voltariam a circular, depois de duas semanas de suspensão por causa da quarentena. No entanto, uma manifestação organizada pelos rodoviários impediu a saída dos veículos das garagens até as 9 horas. Nem mesmo os profissionais de saúde conseguiram embarcar por conta do protesto. Os motoristas de ônibus pedem que a vacinação contra a covid para a categoria seja antecipada no ES, assim como aconteceu com as forças de segurança e professores.