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TRANSPORTE COLETIVO

ES vai ingressar na justiça para impedir paralisações do Transcoll

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade, Fabio Damasceno

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 11:05

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 abr 2021 às 11:05
O trabalhador capixaba foi pego de surpresa na manhã desta terça-feira (13). Os que dependiam de transporte público acreditavam que os ônibus voltariam a circular, depois de duas semanas de suspensão por causa da quarentena. No entanto, uma manifestação organizada pelos rodoviários impediu a saída dos veículos das garagens até as 9 horas. Nem mesmo os profissionais de saúde conseguiram embarcar por conta do protesto. Os motoristas de ônibus pedem que a vacinação contra a covid para a categoria seja antecipada no ES, assim como aconteceu com as forças de segurança e professores.
O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que a decisão de antecipar a imunização dos trabalhadores rodoviários só cabe ao Ministério da Saúde e por conta disso, a Procuradoria Geral do Estado já foi acionada para ingressar judicialmente na tentativa de evitar novas manifestações. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 13-04-21
 

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