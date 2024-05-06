ES vai ganhar laboratório especializado em mobilidade elétrica

O primeiro laboratório especializado em mobilidade elétrica do Brasil será no Espírito Santo. O Estado vai receber, no segundo semestre de 2024, esse primeiro laboratório. A novidade foi anunciada durante a missão empresarial do governo estadual à China para divulgar e promover o potencial do mercado automotivo em território capixaba. O investimento para implantar a unidade vai passar de R$ 1 milhão. Caberá à Comexport, a montagem do laboratório, enquanto fabricantes de veículos elétricos, como BYD e GWM, de sistemas para a mobilidade elétrica e de autopeças fornecerão carros, partes e peças para equipar as instalações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES). Em entrevista à CBN Vitória, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, fala sobre o assunto.