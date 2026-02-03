ES terá temperaturas acima da média e menos chuva em fevereiro; entenda!

O mês de fevereiro começou e deve ser marcado por dias quentes e úmidos no Espírito Santo, com chuvas menos frequentes do que em janeiro. A avaliação é do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Ao longo do mês, as precipitações devem ficar próximas da média climatológica na maior parte do território capixaba, com possibilidade de volumes abaixo do normal na região Nordeste. As chuvas tendem a ocorrer principalmente na forma de pancadas rápidas, mais comuns entre a tarde e à noite, podendo avançar para a madrugada, sobretudo no litoral. Em alguns momentos, podem ser intensas e acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento.

Ainda, segundo o Incaper, "os volumes médios históricos variam conforme a região. No Sul e na Região Serrana, os acumulados ficam entre 100 e 120 milímetros. Na Grande Vitória, entre 80 e 110 milímetros. Já nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste, os valores costumam variar de 70 a 100 milímetros. As temperaturas devem permanecer acima da média em todo o estado. A temperatura média do ar deve ficar entre 25 °C e 27 °C, com máximas que podem chegar a 34 °C, principalmente nas áreas de menor altitude. As mínimas variam entre 22 °C e 24 °C, com menor variação térmica no litoral. O calor combinado à alta umidade aumenta a sensação de abafamento e favorece as chuvas típicas do verão". Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador de meteorologia do Incaper, Hugo Ramos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!