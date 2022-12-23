ES terá secretaria da Mulher; titular aponta prioridades para a área

O perfil da população que mora no Espírito Santo é de pessoas com idade entre e 30 e 39 anos, de maioria mulheres e que se declara parda. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) 2021, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Outro dado que mobiliza a atenção. A cada três dias, uma mulher é assassinada no Espírito Santo. A cada três assassinatos, um é classificado como feminicídio, isto é, crime motivado por violência doméstica ou discriminação de gênero. Os dados, referentes a todo ano de 2021, são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. É diante desse cenário que, pela primeira vez, o Espírito Santo terá uma Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. A atual vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes (PSB), foi anunciada como a futura secretária estadual de Políticas para as Mulheres. Jacqueline já desenvolve um trabalho voltado para o tema no atual governo. Em entrevista à CBN Vitória, ela detalha os principais pleitos que serão apresentados na pasta. Ouça a conversa completa!