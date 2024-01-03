ES terá reconhecimento facial ligado ao cerco inteligente, até o fim do ano

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, detalhou o balanço do ano de 2023 e destacou ações para este ano que ajudarão no enfrentamento ao crime. Uma delas será o reconhecimento facial ligado ao cerco inteligente. Segundo ele, o serviço de leitor facial será contratado até o final deste ano e com o investimento feito, ano passado, nas identidades digitais, o banco de dados fica compatível com a necessidade de operação do serviço. Ramalho frisou que o banco de dados da identidade digital já ajuda muito na elucidação de crimes e que a leitura facial será contratada também para as câmeras que já fazem a leitura de placas de veículos. "Vão fazer também a leitura facial e vão dialogar com o nosso banco de dados, tanto do sistema prisional quanto de pessoas que estão com mandados de prisão em aberto, procuradas pela polícia ou que cometeram algum crime e possamos identificar por intermédio das câmeras", detalha. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Alexandre Ramalho - 03-01-24