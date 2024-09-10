Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • ES terá medidas restritivas do uso de água para evitar racionamento
Seca

ES terá medidas restritivas do uso de água para evitar racionamento

Ouça entrevista com o Diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 set 2024 às 11:43
Data: 16/10/2017 - Seca no Rio Doce, bancos de areia em Colatina
Data: 16/10/2017 - Seca no Rio Doce, bancos de areia em Colatina Crédito: TV GAZETA NOROESTE
Na comparação entre os meses de junho e julho deste ano, em termos de severidade da seca, houve uma intensificação do fenômeno nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O alerta é da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Nos territórios capixaba e fluminense, por exemplo, a seca moderada voltou a ser verificada. A Agência informou que em termos de áreas com seca, entre junho e julho, o Espírito Santo seguiu com seca na totalidade de seu território, o Rio de Janeiro seguiu com o fenômeno presente em 84% do estado e São Paulo continuou com seca no patamar de 92% de sua área.
Ainda sobre a realidade do Espírito Santo, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) informa que o Espírito Santo terá restrições para o uso de água. O Diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, afirmou que não chove há 90 dias e as medidas restritivas que deverão ser anunciadas até a próxima semana, são necessárias para se evitar o racionamento, já que o período chuvoso só começará no final de outubro.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Ahnert - 10-09-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados