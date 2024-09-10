ES terá medidas restritivas do uso de água para evitar racionamento

Na comparação entre os meses de junho e julho deste ano, em termos de severidade da seca, houve uma intensificação do fenômeno nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O alerta é da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Nos territórios capixaba e fluminense, por exemplo, a seca moderada voltou a ser verificada. A Agência informou que em termos de áreas com seca, entre junho e julho, o Espírito Santo seguiu com seca na totalidade de seu território, o Rio de Janeiro seguiu com o fenômeno presente em 84% do estado e São Paulo continuou com seca no patamar de 92% de sua área.
Ainda sobre a realidade do Espírito Santo, a Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) informa que o Espírito Santo terá restrições para o uso de água. O Diretor-presidente da Agerh, Fábio Ahnert, afirmou que não chove há 90 dias e as medidas restritivas que deverão ser anunciadas até a próxima semana, são necessárias para se evitar o racionamento, já que o período chuvoso só começará no final de outubro.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Ahnert - 10-09-24.mp3