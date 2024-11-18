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Atlas das Mulheres

ES terá índice para medir desigualdade de gênero

Ouça detalhes na entrevista com a coordenadora do projeto, Jaqueline Sanz

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 11:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

18 nov 2024 às 11:11
Mulheres trabalhando
Mulheres trabalhando Crédito: Pexels
"O que é ser mulher". Com o objetivo de compreender a realidade e pluralidade das mulheres no Espírito Santo, a Secretaria Estadual das Mulheres lançou um estudo que busca combinar dados quantitativos e qualitativos sobre as capixabas para promover a igualdade de gênero. O "Atlas das Mulheres do Espírito Santo" deve possibilitar o reconhecimento das diferentes formas de ser mulher no Estado. A proposta do Atlas é ouvir diretamente as mulheres por meio de rodas de conversa e combinar essas histórias com dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e outras fontes quantitativas, criando um panorama abrangente e inédito sobre o perfil das mulheres no Espírito Santo. Entre os destaques, o estudo também traz o Índice de Desigualdade de Gênero (IDG) do Estado, um indicador novo que ajudará a medir as disparidades de gênero nas regiões. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora do projeto, Jaqueline Sanz, fala sobre o assunto. Segundo ela, o objetivo do Atlas não é focar na violência, como é conhecido pelo Atlas da Violência, mas sim na pluralidade da experiência feminina. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jaqueline Sanz -18-11-24.mp3

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