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Pandemia

ES tem tendência de redução no número de mortes e casos da Covid-19

O entrevistado é o diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN, Pablo Lira

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 11:45

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

12 fev 2022 às 11:45
Coronavírus
Coronavírus Crédito: Canva
Depois de registrar recordes de novas infecções por Covid-19 e um aumento no número de mortes em decorrência da doença nas últimas semanas, o Espírito Santo está entrando em um período de desaceleração do aumento de óbitos por conta do novo coronavírus. Os dados são do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e indicam também que o índice de transmissão da doença no Estado está diminuindo. É o que explica Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN. Ouça:
Patrícia Vallim entrevista Pablo Lira - 12/02/2022

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