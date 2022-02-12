ES tem tendência de redução no número de mortes e casos da Covid-19

Depois de registrar recordes de novas infecções por Covid-19 e um aumento no número de mortes em decorrência da doença nas últimas semanas, o Espírito Santo está entrando em um período de desaceleração do aumento de óbitos por conta do novo coronavírus. Os dados são do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e indicam também que o índice de transmissão da doença no Estado está diminuindo. É o que explica Pablo Lira, diretor de Integração e Projetos Especiais do IJSN. Ouça: