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ES tem Semana Nacional do Registro Civil; saiba como vai funcionar

Ouça detalhes na participação da Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, Gisele Souza de Oliveira

Publicado em 13 de Maio de 2024 às 11:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mai 2024 às 11:44
Certidão de nascimento
Certidão de nascimento Crédito: Divulgação
A Semana Nacional do Registro Civil vai ser realizada de 13 a 17 de maio em todo o Brasil. No Espírito Santo, a Corregedoria Geral de Justiça realiza a Semana por meio do "Registre-se", uma iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça dedicada à emissão de documentação civil básica à população socialmente vulnerável. Essa ação integra o Programa de Enfrentamento ao Sub-registro civil e de ampliação ao acesso à documentação básica por pessoas vulneráveis, criado pela Corregedoria Nacional de Justiça. Em entrevista à CBN Vitória, a juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES), Gisele Souza de Oliveira, fala sobre o assunto.
As atividades serão realizadas das 9h às 17h, no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves, o Tancredão, localizado na R. Rosilda Falcão dos Anjos – Mário Cypreste, Vitória, próximo à Rodoviária. O principal serviço oferecido será a emissão da 1ª via da nova carteira de identidade nacional. E com o objetivo de atender a outras populações vulneráveis, a Corregedoria também articulou ações para a emissão de documentação civil à população indígena em Aracruz e internos do sistema prisional e socioeducativo. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Gisele Souza de Oliveira - 13-05-24.
SEMANA NACIONAL DO REGISTRO CIVIL – “REGISTRE-SE!”
Data: 13 a 17 de junho de 2024.
Uma iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça com o propósito de erradicar o sub-registro civil de nascimento no país e ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros e a todas as brasileiras, em especial a população vulnerável.
• PONTO DE ATENDIMENTO EM VITÓRIA
Local: Ginásio de Esportes Tancredão, localizado no R. Rosilda Falcão dos Anjos - Mário Cypreste, Vitória – ES (Próximo à Rodoviária de Vitória).
Horário: 09 às 17 horas.
• DOCUMENTOS PARA A EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE:
• OBRIGATÓRIOS
- Certidão original de nascimento ou casamento (conforme estado civil)
- Foto recente 3x4 (recente) com fundo branco
- Comprovante de residência
· FACULTATIVOS (PODEM SER APRESENTADOS PARA CONSTAR NA CARTEIRA DE IDENTIDADE):
- CPF
- Título de eleitor
- Cartão Nacional de Saúde
- Grupo sanguíneo
- PIS / PASEP
- CNH
- Carteira de trabalho
Atenção: considerando o foco da ação, não serão emitidos RG’s para pessoas com menos de 12 anos.
• OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS:
SINOREG: Emissão de 2º via de certidão de nascimento/casamento;
POLÍCIA CIENTÍFICA: 1º via da nova carteira de identidade nacional;
OAB/ES: Atendimento jurídico de cunho social;
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: Atendimento jurídico de cunho social;
PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA: informações e orientações sobre direito do consumidor
SINE DE VITÓRIA: Informação sobre vagas de emprego disponíveis;
CESAN: Negociação de débitos; Cadastramento da Tarifa Social, Mudança de Titularidade, Solicitações de Ligação de Água e Esgoto e Solicitações de manutenção de água e esgoto.
• SOLENIDADE DE ABERTURA
Dia: 13 de maio de 2024
Local: Ginásio do Tancredão, em Vitória/ES, localizado no R. Rosilda Falcão dos Anjos - Mário Cypreste, Vitória – ES (Próximo à Rodoviária de Vitória).
• SOLENIDADES DE ENTREGA DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE:
POPULAÇÃO INDÍGENA
Local: Aracruz/ES, na Aldeia Areal
Data: 14.05.2024
Horário: 15 horas
Endereço: Rua: Demócrito Moreira, s/n°, Bairro: Aldeia Indígena Areal, Cep: 29.199.899
POPULAÇÃO CARCERARIA
SOCIOEDUCATIVO - CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CSE
DATA: 15.05.2024
Horário: 10 horas
PENITENCIÁRIA DE SEGURANÇA MÉDIA II - PSME II
Data: 15.05
Horário: 14 HORAS

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