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ENTREVISTA

ES tem mais de 368 mil pequenos negócios e capacitação é fundamental

Assunto marca a entrevista no Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 14:21

Publicado em 

05 out 2019 às 14:21
 
Investimentos e empreendedorismo: alerta para capacitação e dinamismo na economia Crédito: freepik
 
Neste sábado, dia 5 de outubro, celebra-se o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa e também o Dia do Empreendedor. A data tem um significado especial, remetendo à Lei Federal nº 9.841/1999, que instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Segundo dados da Junta Comercial do Espírito Santo, o Estado tem 131.188 microempresas (ME) ativas, e 15.542 Empresas de Pequeno Porte (EPP) ativas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Alberto Farias Gavini Filho, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), confirma que, quanto ao número de Microempreendedores Individuais (MEI), até junho de 2019, o Espírito Santo possuía 221.911 MEI’s.
"Sobre o perfil do empreendedor capixaba, a maioria é do sexo feminino e, em muito, ligado ao comércio", diz. Sobre o tempo que se leva para abrir uma empresa no Espírito Santo, o diretor lembra que isso já foi motivo de muita espera, o que desanima tocar o próprio negócio. "Mas hoje isso mudou e já temos cidades no Estado que fazem isso em um dia", alerta. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacim Alberto Farias - 05-10-19.mp3
MAIS INFORMAÇÕES:
ATIVIDADES COM MAIOR NÚMERO DE PEQUENOS NEGÓCIOS
- Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios: 26.683
- Cabeleireiros, manicure e pedicure: 17.437
- Obras de alvenaria: 13.505
- Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares: 10.211
- Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas: 8.627
PEQUENOS NEGÓCIOS POR SETOR
- Construção Civil: 8,5%
- Agropecuária: 0,3%
- Indústria: 11,4%
- Serviços: 43,3%
- Comércio: 36,3%
[DADOS DO SEBRAE]

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