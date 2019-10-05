ES tem mais de 368 mil pequenos negócios e capacitação é fundamental

Investimentos e empreendedorismo: alerta para capacitação e dinamismo na economia Crédito: freepik

Neste sábado, dia 5 de outubro, celebra-se o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa e também o Dia do Empreendedor. A data tem um significado especial, remetendo à Lei Federal nº 9.841/1999, que instituiu o Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Segundo dados da Junta Comercial do Espírito Santo, o Estado tem 131.188 microempresas (ME) ativas, e 15.542 Empresas de Pequeno Porte (EPP) ativas. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Alberto Farias Gavini Filho, diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), confirma que, quanto ao número de Microempreendedores Individuais (MEI), até junho de 2019, o Espírito Santo possuía 221.911 MEI’s.

"Sobre o perfil do empreendedor capixaba, a maioria é do sexo feminino e, em muito, ligado ao comércio", diz. Sobre o tempo que se leva para abrir uma empresa no Espírito Santo, o diretor lembra que isso já foi motivo de muita espera, o que desanima tocar o próprio negócio. "Mas hoje isso mudou e já temos cidades no Estado que fazem isso em um dia", alerta. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacim Alberto Farias - 05-10-19.mp3

MAIS INFORMAÇÕES:

ATIVIDADES COM MAIOR NÚMERO DE PEQUENOS NEGÓCIOS

- Comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios: 26.683

- Cabeleireiros, manicure e pedicure: 17.437

- Obras de alvenaria: 13.505

- Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares: 10.211

- Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas: 8.627

PEQUENOS NEGÓCIOS POR SETOR

- Construção Civil: 8,5%

- Agropecuária: 0,3%

- Indústria: 11,4%

- Serviços: 43,3%

- Comércio: 36,3%