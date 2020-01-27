ES tem mais de 10 mil pessoas fora de suas casas por causa da chuva

De acordo com o último Boletim da Defesa Civil da manhã desta segunda (27), o Espírito Santo está com 10.089 pessoas fora de suas casas por causa da chuva soa últimos dez dias. São 8777 desalojados e 1312 desabrigados. Os números podem aumentar já que o nível do Rio Doce continua subindo nas regiões Noroeste e Norte do Espírito Santo e ainda há previsão de chuva para o Estado. Segundo o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges, o número de feridos permanece em 6 e o de mortos em 9, contando com as duas crianças, uma em Iúna e outra em Conceição do Castelo. Acompanhe.