ES tem aumento no número de denúncias de violações de direitos humanos

Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos apontou que num balanço das denúncias de violações de direitos humanos recebidas e registradas, em 2021, foram contabilizadas 1.332 denúncias durante o ano, um aumento de 9,4%, em comparação ao ano de 2020. Todas foram encaminhadas para os órgãos competentes. Os dados são recebidos da Gerência de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos (GPDDH) e pelo Serviço de Atendimento Humanizado a Vítimas de Violação de Direitos Humanos (SAHUV).
O levantamento realizado pela GPDDH apontou que, aproximadamente, 45,79% das denúncias se referem à violação dos direitos de pessoas idosas, 42,79% de crianças e adolescentes; 6,45% de pessoas com deficiência; 3,37% são referentes às violações dos direitos de mulheres; e 1,57% de pessoas LGBT+, sendo esses os grupos que mais sofrem violações de direitos humanos no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, fala sobre o assunto. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Nara Borgo- 27-01-22