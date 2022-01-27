ES tem aumento no número de denúncias de violações de direitos humanos

Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos apontou que num balanço das denúncias de violações de direitos humanos recebidas e registradas, em 2021, foram contabilizadas 1.332 denúncias durante o ano, um aumento de 9,4%, em comparação ao ano de 2020. Todas foram encaminhadas para os órgãos competentes. Os dados são recebidos da Gerência de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos (GPDDH) e pelo Serviço de Atendimento Humanizado a Vítimas de Violação de Direitos Humanos (SAHUV).