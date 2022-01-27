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Ao longo de 2021

ES tem aumento no número de denúncias de violações de direitos humanos

A entrevistada da CBN Vitória é a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 12:11

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

27 jan 2022 às 12:11
Racismo, denúncia, direitos humanos
Racismo, denúncia, direitos humanos Crédito: Pixabay
Um levantamento realizado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos apontou que num balanço das denúncias de violações de direitos humanos recebidas e registradas, em 2021, foram contabilizadas 1.332 denúncias durante o ano, um aumento de 9,4%, em comparação ao ano de 2020. Todas foram encaminhadas para os órgãos competentes. Os dados são recebidos da Gerência de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos (GPDDH) e pelo Serviço de Atendimento Humanizado a Vítimas de Violação de Direitos Humanos (SAHUV). 
O levantamento realizado pela GPDDH apontou que, aproximadamente, 45,79% das denúncias se referem à violação dos direitos de pessoas idosas, 42,79% de crianças e adolescentes; 6,45% de pessoas com deficiência; 3,37% são referentes às violações dos direitos de mulheres; e 1,57% de pessoas LGBT+, sendo esses os grupos que mais sofrem violações de direitos humanos no Espírito Santo. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, fala sobre o assunto. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Nara Borgo- 27-01-22

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