ES tem a maior área produtora de café conilon do país e safra cresce

O ano de 2017 trouxe um desempenho significativo para o conilon capixaba. A produção capixaba dessa modalidade de café deve ser de 5.915 mil sacas. A estimativa é do Incaper. Ações de pesquisa, assistência técnica e extensão rural são apontados como fatores que levaram a esse cenário. Ao programa CBN Cotidiano, o diretor técnico do Incaper, Mauro Rossoni Junior, detalhou o assunto e apontou as perspectivas da safra para 2018. Ouça na íntegra:

"A estimativa representa acréscimo de 17,5% em relação a 2016. As lavouras vêm sendo renovadas e revigoradas na ordem de 7% a 8% ao ano sob novas bases tecnológicas, com variedades clonais mais produtivas, nutrição adequada, poda, manejo de pragas e doenças e irrigação. O curioso é que a área cultivada vem diminuindo no Estado ao longo dos anos. Ainda assim, o Espírito Santo é responsável por 62,4% da área total cultivada no país: possui 266,47 hectares cultivados de conilon", explicou o diretor.