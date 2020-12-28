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ES tem 29 mortes de ciclistas no ano; Lei de trânsito é para proteção

Ouça a entrevista concedida pelo presidente da Federação Espírito-Santense de Ciclismo (FESC), Marcos Paulo Silva Duarte

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 17:24

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 dez 2020 às 17:24
Ciclismo Crédito: Lance
O Espírito Santo registrou 29 óbitos de ciclistas por acidentes de trânsito entre janeiro de novembro de 2020, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da Federação Espírito-Santense de Ciclismo (FESC), Marcos Paulo Silva Duarte, disse que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) precisa ser seguido para proteger quem está de bicicleta. Por dia, cerca de três ciclistas sofrem acidentes de trânsito no Espírito Santo, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcos Paulo - 28-12-20
O caso mais recente se trata do ciclista Pedro Paulo Alves, que morreu na tarde deste domingo (27) após ser atropelado por um ônibus do Sistema Transcol quando acessava a Ponte Florentino Avidos, mais conhecida como Cinco Pontes, pelo lado de Vitória.

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