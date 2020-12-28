ES tem 29 mortes de ciclistas no ano; Lei de trânsito é para proteção

O Espírito Santo registrou 29 óbitos de ciclistas por acidentes de trânsito entre janeiro de novembro de 2020, segundo dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o presidente da Federação Espírito-Santense de Ciclismo (FESC), Marcos Paulo Silva Duarte, disse que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) precisa ser seguido para proteger quem está de bicicleta. Por dia, cerca de três ciclistas sofrem acidentes de trânsito no Espírito Santo, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Ouça!