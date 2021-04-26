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COVID-19

"ES Solidário": distribuição dos cartões começa nesta segunda-feira

Quem explica é a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), Cyntia Figueira Grillo

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 11:07

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 abr 2021 às 11:07
Os municípios capixabas começam a distribuir, a partir de segunda-feira (26), o cartão "ES Solidário". O cartão é um benefício de transferência de renda temporária feito para que as famílias mais vulneráveis e que estão em maior dificuldade, por causa da pandemia da covid-19, possam comprar alimentos, gás de cozinha ou qualquer item essencial para sua sobrevivência.
Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), Cyntia Figueira Grillo, fala sobre o assunto. A Lei que criou o cartão e estabelece quem tem direito de usá-lo é a Lei nº 11.245/2021. O valor do auxílio será de R$ 600,00, dividido em três parcelas de R$ 200,00, a serem pagas a partir de abril de 2021. O auxílio terá a duração de três meses.
De acordo com o governo, serão contempladas até 87.612 famílias capixabas. As pessoas que têm direito ao cartão precisam atender a alguns requisitos. São eles: ser morador do Espírito Santo; estar inscrito no Cadastro Único do governo Federal e estar com o cadastro atualizado nos últimos 24 meses (atualizações feitas até 15 de janeiro de 2021); ter uma renda pessoal de até R$ 147,00; e ter na sua família uma criança de 0 a 6 anos de idade, e/ou um idoso acima de 60 anos e/ou uma pessoa com deficiência. Confira as explicações completas!
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cintia Figueira - 26-04-21

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