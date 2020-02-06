ES solicita exame imediato do coronavírus no Laboratório Central

Secretários de saúde dos estados e capitais de todo o país se reuniram em Brasília com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para tratar sobre a situação do novo coronavírus. Na ocasião, foram discutidos detalhes dos planos de contingência dos estados que contempla medidas de prevenção, vigilância e assistência para eventuais casos confirmados da doença no Brasil.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, participou da reunião. Em entrevista à CBN Vitória, ele relatou que já solicitou ao Ministério da Saúde uma habilitação ao Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen), para que possa realizar testes imediatos para identificar o novo coronavírus. Atualmente, os exames feitos no laboratório descartam outras viroses e, havendo a suspeita, são enviados à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Acompanhe a entrevista!