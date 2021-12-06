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Prevenção

ES Seguro: conheça detalhes do programa dos Bombeiros para salvar vidas

Ouça entrevista com o tenente-coronel Scharlyston Paiva, comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 12:13

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 dez 2021 às 12:13
Comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Sharlyston Paiva, em entrevista à CBN Vitória
Comandante do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Sharlyston Paiva, em entrevista à CBN Vitória Crédito: Adalberto Cordeiro/CBN Vitória
Nesta edição do CBN Vitória você vai conhecer detalhes do programa “Espírito Santo Seguro”, criado pelo Corpo de Bombeiros que visa salvar vidas por meio de ações voltadas para a prevenção de incêndios, acidentes, afogamentos, entre outras ocorrências. O programa é estruturado em três eixos. O Eixo Prevenido (com iniciativas voltadas para o conhecimento e para a prevenção de incidentes), Eixo Seguro (com projetos relacionados a certificações, selos de qualidade e mudança da cultura preventiva) e o Eixo Protegido (com ações inclusivas direcionadas a crianças e adolescentes). Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, traz detalhes do programa.  
Entrevista - Fernanda Queiroz - Scharlyston Martins de Paiva - 06-12-21.mp3

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