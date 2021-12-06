ES Seguro: conheça detalhes do programa dos Bombeiros para salvar vidas

Nesta edição do CBN Vitória você vai conhecer detalhes do programa “Espírito Santo Seguro”, criado pelo Corpo de Bombeiros que visa salvar vidas por meio de ações voltadas para a prevenção de incêndios, acidentes, afogamentos, entre outras ocorrências. O programa é estruturado em três eixos. O Eixo Prevenido (com iniciativas voltadas para o conhecimento e para a prevenção de incidentes), Eixo Seguro (com projetos relacionados a certificações, selos de qualidade e mudança da cultura preventiva) e o Eixo Protegido (com ações inclusivas direcionadas a crianças e adolescentes). Em entrevista à CBN Vitória, o tenente-coronel Scharlyston Martins de Paiva, comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, traz detalhes do programa.