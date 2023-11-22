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Em 2024

ES se prepara para as comemorações dos 150 anos de imigração italiana

Ouça detalhes na entrevista com o Diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 nov 2023 às 11:51
Itália, bandeira, imigração
Itália, bandeira, imigração Crédito: Pixabay
Em 1874 houve um marco histórico no estado do Espírito Santo: início da imigração italiana nas terras capixabas! No próximo ano, em 2024, o estado vai comemorar 150 anos da chegada dos italianos chegaram por aqui. Na primeira expedição da Itália para o Brasil, quase 400 imigrantes vieram para o Espírito Santo. Do ano que vem podemos esperar eventos e ações, que já estão sendo organizados em homenagem a essa história. Em entrevista à CBN Vitória, o Diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto, detalha a programação. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Cilmar Franceschetto - 22-11-23.mp3

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