ES se prepara para as comemorações dos 150 anos de imigração italiana

Em 1874 houve um marco histórico no estado do Espírito Santo: início da imigração italiana nas terras capixabas! No próximo ano, em 2024, o estado vai comemorar 150 anos da chegada dos italianos chegaram por aqui. Na primeira expedição da Itália para o Brasil, quase 400 imigrantes vieram para o Espírito Santo. Do ano que vem podemos esperar eventos e ações, que já estão sendo organizados em homenagem a essa história. Em entrevista à CBN Vitória, o Diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, Cilmar Franceschetto, detalha a programação.