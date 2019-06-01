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ENTREVISTA

ES se destaca entre os produtores de cachaça no País

Os dados completos estão no Anuário da Cachaça, levantamento pioneiro no Brasil, divulgado pelo Ministério da Agricultura.

Publicado em 01 de Junho de 2019 às 11:25

Publicado em 

01 jun 2019 às 11:25
Você sabia que duas cidades capixabas figuram entre as dez que possuem o maior número de produtores de cachaça do país? São elas: São Roque do Canaã e Castelo. Os dados são do Anuário da Cachaça, levantamento pioneiro no Brasil, divulgado na última terça-feira (28), pelo Ministério da Agricultura.
Considerando o todo o Estado, o ES aparece em terceiro na lista com mais estabelecimentos produtores de cachaça e o quinto de estabelecimentos produtores de aguardente. Neste sábado, vamos conversar com Carlos Lima, diretor-executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC), que explica os números apresentados pelo Anuário. Além disso, ele também fala de um manifesto que defende a bebida e esclarece porque a cachaça ainda não se tornou um símbolo nacional. Confira!
ENTREVISTA - Patricia Vallim - Carlos Lima - 01-06-19

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