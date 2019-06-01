ES se destaca entre os produtores de cachaça no País

Considerando o todo o Estado, o ES aparece em terceiro na lista com mais estabelecimentos produtores de cachaça e o quinto de estabelecimentos produtores de aguardente. Neste sábado, vamos conversar com Carlos Lima, diretor-executivo do Instituto Brasileiro da Cachaça (IBRAC), que explica os números apresentados pelo Anuário. Além disso, ele também fala de um manifesto que defende a bebida e esclarece porque a cachaça ainda não se tornou um símbolo nacional. Confira!