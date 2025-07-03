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ES registrou mais de 1.400 incêndios estruturais em um ano

Ouça entrevista com a capitã Carla Andresa, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo

Publicado em 03 de Julho de 2025 às 11:20

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 jul 2025 às 11:20
Populares e oficiais ajudaram a resgatar família de incêndio em Iúna
Populares e oficiais ajudaram a resgatar família de incêndio em Iúna Crédito: Leitor/A Gazeta
O Espírito Santo registrou mais de 1,4 mil casos de incêndios estruturais em residências e edifícios durante o ano de 2024, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, as principais causas das ocorrências incluem problemas de manutenção e curtos-circuitos provocados por instalações elétricas mal feitas, fiação antiga ou sobrecarga. Em entrevista à CBN Vitória, a capitã Carla Andresa, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, orienta os ouvintes. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Capitã Carla Andresa - 03-07-25.mp3

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