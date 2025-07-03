ES registrou mais de 1.400 incêndios estruturais em um ano

O Espírito Santo registrou mais de 1,4 mil casos de incêndios estruturais em residências e edifícios durante o ano de 2024, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, as principais causas das ocorrências incluem problemas de manutenção e curtos-circuitos provocados por instalações elétricas mal feitas, fiação antiga ou sobrecarga. Em entrevista à CBN Vitória, a capitã Carla Andresa, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, orienta os ouvintes. Ouça a conversa completa!