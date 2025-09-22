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Maus-tratos

ES registra um caso de violência contra animais por dia

Ouça entrevista com o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção da Delegacia do Meio Ambiente

Publicado em 22 de Setembro de 2025 às 12:27

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 set 2025 às 12:27
Operação da polícia encontra animais em situação de maus-tratos
Operação da polícia encontra animais em situação de maus-tratos Crédito: Ricardo Medeiros
Casos de maus-tratos contra animais têm despertado a atenção da sociedade. No Espírito Santo, denúncias envolvendo agressões, abandono e negligência com cães, gatos, galos, bois e até patos são registradas no Observatório da Segurança Pública. De acordo com o levantamento, de janeiro de 2023 a agosto de 2025, foram registrados 1.180 de animais que foram vítimas de violência, seja em forma de abuso, encarceramento, envenenamento, abandono ou atropelamento. Só nos oito meses deste ano, oo Estado registrou 371 casos, um crescimento de 24,9%. 
Para entender melhor o que configura maus-tratos, quais são as penalidades previstas em lei e como a população pode denunciar, a CBN Vitória entrevista o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - LEANDRO PIQUET - 22-09-25.mp3
2023:
- TOTAL: 389 casos
- MÊS COM MAIOR REGISTRO: Setembro (43)
- MUNÍCIPIOS COM MAIS OCORRÊNCIAS: Serra (39), Vila Velha (34), Vitória (31), Cachoeiro de Itapemirim (25), Linhares (22)
- ANIMAIS REGISTRADOS: Cães, gatos, galinhas, pássaros e patos
2024:
- TOTAL: 420 casos
- MÊS COM MAIOR REGISTRO: Fevereiro (48)
- MUNÍCIPIOS COM MAIS OCORRÊNCIAS: Vila Velha (39), Guarapari (36), Serra (32), Vitória (29), Cachoeiro de Itapemirim (26)
- ANIMAIS REGISTRADOS: Cachorro, gato, pássaro, equino, bovino, galinha, galo, cabrito, carneiro, suíno, ganso e marreco
2025:
- TOTAL: 371 (até agosto)
- MÊS COM MAIOR REGISTRO: Junho (60)
- MUNÍCIPIOS COM MAIS OCORRÊNCIAS: Vila Velha (52), Serra (30), Vitória (29), Cariacica (25), Cachoeiro de Itapemirim (18)
- ANIMAIS REGISTRADOS: Cachorro, pássaro, gato, equino, galinha, suíno, bovino, carneiro, galo e marreco
Pedrada, água quente, abuso, deixar amarrado, abandono, atropelamento, paulada, queimadura, envenenamento, espancamento, chutes, pedradas e rinha de galo são algumas formas de violência.

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