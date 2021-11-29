Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • ES registra menor média móvel de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia
Pandemia

ES registra menor média móvel de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia

Quem explica é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 12:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 nov 2021 às 12:23
Lacen-ES, que já faz teste de detecção do Sars-Cov-2, vai poder realizar sequenciamento genético do vírus
Lacen-ES Crédito: Governo ES/Divulgação
O Espírito Santo está chegando ao final de novembro com a menor média móvel de óbitos desde o início da proliferação da Covid-19 no Estado, lá em abril de 2020. Quem explica é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, em entrevista à CBN Vitória. Segundo dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), nos últimos 14 dias, o Estado teve, em média, 4,86 mortes diárias, que é 38% menor que no período anterior. No último sábado (27), não houve registro de mortes por Covid-19 no Espírito Santo. 
Entrevista - Fernanda Qeiroz - Pablo Lira - 29-11-21.mp3
Em relação a taxa de transmissão, também há números favoráveis. De acordo com o NIEE, no Espírito Santo, o índice está em 0,94. Já na Grande Vitória, esse número cai para 0,88.
Quanto à vacinação, o Estado continua se destacando, com mais de 62% da população com a vacinação completa e 83% das pessoas com ao menos a D1 aplicada. Inclusive, cinco microrregiões alcançaram dois primeiros critérios para o risco baixo: Noroeste, Sudoeste Serrana, Central Serrana, Caparaó e Litoral Sul.
Enquanto isso, as macrorregiões Centro-Oeste, Rio Doce e Metropolitana atingiram apenas um critério. Já as outras duas, Nordeste e Central Sul, ainda não atingiram nenhuma meta estabelecida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados