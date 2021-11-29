ES registra menor média móvel de óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia

Lacen-ES Crédito: Governo ES/Divulgação

O Espírito Santo está chegando ao final de novembro com a menor média móvel de óbitos desde o início da proliferação da Covid-19 no Estado, lá em abril de 2020. Quem explica é o diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, em entrevista à CBN Vitória. Segundo dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), nos últimos 14 dias, o Estado teve, em média, 4,86 mortes diárias, que é 38% menor que no período anterior. No último sábado (27), não houve registro de mortes por Covid-19 no Espírito Santo.

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Em relação a taxa de transmissão, também há números favoráveis. De acordo com o NIEE, no Espírito Santo, o índice está em 0,94. Já na Grande Vitória, esse número cai para 0,88.

Quanto à vacinação, o Estado continua se destacando, com mais de 62% da população com a vacinação completa e 83% das pessoas com ao menos a D1 aplicada. Inclusive, cinco microrregiões alcançaram dois primeiros critérios para o risco baixo: Noroeste, Sudoeste Serrana, Central Serrana, Caparaó e Litoral Sul.