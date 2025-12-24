ES registra maior volume de atividades turísticas da década em outubro de 2025

O Espírito Santo registrou, em outubro deste ano, o maior volume de atividades turísticas da última década, superando todos os resultados do estado desde janeiro de 2014. Tradicionalmente considerado um período fora da alta temporada, o mês reúne fatores positivos como feriados, clima favorável e menor concorrência com outros destinos. Ainda assim, em 2025, o desempenho foi além das expectativas: o crescimento em relação a setembro foi de 3,6%, colocando o Espírito Santo como o segundo estado que mais avançou no turismo no país no período. No acumulado de 2025, a alta chega a 4,6%.