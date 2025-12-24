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Economia

ES registra maior volume de atividades turísticas da década em outubro de 2025

Ouça entrevista com o coordenador do Observatório do Comércio, André Spalenza

Publicado em 24 de Dezembro de 2025 às 10:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 dez 2025 às 10:41
Diversidade cultural faz do Espírito Santo um território com alto potencial para o turismo sustentável
Diversidade cultural faz do Espírito Santo um território com alto potencial para o turismo sustentável Crédito: Yuri Barichivich
O Espírito Santo registrou, em outubro deste ano, o maior volume de atividades turísticas da última década, superando todos os resultados do estado desde janeiro de 2014. Tradicionalmente considerado um período fora da alta temporada, o mês reúne fatores positivos como feriados, clima favorável e menor concorrência com outros destinos. Ainda assim, em 2025, o desempenho foi além das expectativas: o crescimento em relação a setembro foi de 3,6%, colocando o Espírito Santo como o segundo estado que mais avançou no turismo no país no período. No acumulado de 2025, a alta chega a 4,6%.
Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, analisa os números e explica os impactos desse resultado para o setor. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - André Spalenza - 24-12-25.mp3

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