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Segurança

ES registra em média 70 crimes virtuais por dia

Segundo a Polícia Civil, as modalidades mais frequentes incluem invasão de dispositivos e estelionato eletrônico

Publicado em 02 de Março de 2026 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 mar 2026 às 11:35
crime cibernético, crime na internet, hacker
crime cibernético, crime na internet, hacker Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais de 25 mil denúncias de crimes cibernéticos no ano passado, evidenciando o avanço da criminalidade no ambiente digital, o que dá uma média de 70 casos por dia.
Segundo a Polícia Civil, as modalidades mais frequentes incluem invasão de dispositivos, estelionato eletrônico e golpes via redes sociais, como o "falso Pix" e o sequestro de contas de Instagram para anúncios fraudulentos.
O volume recorde de registros sobrecarrega a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), que reforça a importância de a vítima preservar provas, como prints de conversas e comprovantes de transações, antes de registrar o boletim de ocorrência. O número de denúncias reflete também uma maior conscientização da população em não silenciar diante de golpes virtuais, segundo explica em entrevista à CBN Vitória, Ícaro Olímpio, Adjunto da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Ícaro Olímpio - 02-03-26.mp3
Números em 2025
Crimes - Quantidade
Estelionato/fraude - 24.275
Crimes informáticos - 1.566
Total - 25.841

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