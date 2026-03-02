ES registra em média 70 crimes virtuais por dia

O Espírito Santo registrou mais de 25 mil denúncias de crimes cibernéticos no ano passado, evidenciando o avanço da criminalidade no ambiente digital, o que dá uma média de 70 casos por dia.

Segundo a Polícia Civil, as modalidades mais frequentes incluem invasão de dispositivos, estelionato eletrônico e golpes via redes sociais, como o "falso Pix" e o sequestro de contas de Instagram para anúncios fraudulentos.

O volume recorde de registros sobrecarrega a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), que reforça a importância de a vítima preservar provas, como prints de conversas e comprovantes de transações, antes de registrar o boletim de ocorrência. O número de denúncias reflete também uma maior conscientização da população em não silenciar diante de golpes virtuais, segundo explica em entrevista à CBN Vitória, Ícaro Olímpio, Adjunto da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).