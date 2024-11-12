ES reconhece corrida de carrinho de rolimã como prática esportiva; saiba detalhes

A corrida de rolimã agora é prática esportiva do Espírito Santo! No início deste mês, o governo do Estado sancionou a Lei N° 12.244, que reconhece a corrida de carrinho de rolimã como prática esportiva em todo o estado do Espírito Santo. A partir de agora, a corrida de rolimã passa a ser formalmente regulamentada, permitindo maior visibilidade para a atividade e incentivando sua prática de forma organizada e segura. De acordo com o texto da lei, a regulamentação exige que a prática esportiva seja realizada com o uso obrigatório de equipamentos de segurança, como capacetes, joelheiras e cotoveleiras, com o objetivo de prevenir acidentes e proteger tanto os esportistas quanto o público. O artigo 2º da lei também destaca a importância da realização das corridas com atenção redobrada, promovendo um ambiente seguro para todos.