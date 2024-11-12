Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • ES reconhece corrida de carrinho de rolimã como prática esportiva; saiba detalhes
É Tradição!

ES reconhece corrida de carrinho de rolimã como prática esportiva; saiba detalhes

Ouça entrevista com o presidente da Associação Capixaba de Carrinhos de Rolimã, Alexandre Barbosa Lopes

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 nov 2024 às 11:06
Rolimã Race, no Bairro da Penha, em Vitória
Rolimã Race, no Bairro da Penha, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A corrida de rolimã agora é prática esportiva do Espírito Santo! No início deste mês, o governo do Estado sancionou a Lei N° 12.244, que reconhece a corrida de carrinho de rolimã como prática esportiva em todo o estado do Espírito Santo. A partir de agora, a corrida de rolimã passa a ser formalmente regulamentada, permitindo maior visibilidade para a atividade e incentivando sua prática de forma organizada e segura. De acordo com o texto da lei, a regulamentação exige que a prática esportiva seja realizada com o uso obrigatório de equipamentos de segurança, como capacetes, joelheiras e cotoveleiras, com o objetivo de prevenir acidentes e proteger tanto os esportistas quanto o público. O artigo 2º da lei também destaca a importância da realização das corridas com atenção redobrada, promovendo um ambiente seguro para todos.
A iniciativa segue uma tendência de valorização de esportes populares e acessíveis. A corrida de rolimã é praticada, por exemplo, todos os anos no Bairro da Penha, o "Rolimã Race", a descida de aproximadamente 200 metros, onde os carrinhos conseguem atingir uma velocidade de 50km/h. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente da Associação Capixaba de Carrinhos de Rolimã, Alexandre Barbosa Lopes, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Barbosa Lopes - 12-11-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados