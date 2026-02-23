ES recebe primeira remessa da vacina de dose única contra dengue do Butantan

Frascos da Butantan-DV, vacina contra a dengue desenvolvida no Butantan Crédito: Instituto Butantan

O Espírito Santo recebeu a primeira remessa da vacina contra dengue do Butantan. Seguindo orientações do Ministério da Saúde, o imunizante será direcionado inicialmente aos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde do SUS. A ampliação da vacinação para a população geral tem previsão de acontecer, segundo o Ministério da Saúde, de forma gradativa e escalonada, ao longo deste ano.

Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, explica como se dará a imunização no Espírito Santo.

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Tyago Hoffmann - 23-02-26

Público-alvo neste primeiro momento

• Profissionais de saúde que exercem atividades assistenciais e de prevenção dentro das unidades de APS do SUS: médicos; enfermeiros; auxiliares/técnicos de enfermagem; odontólogos, equipes multiprofissionais (eMulti): nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos; agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE);

• Trabalhadores administrativos e de atividades meio ou de apoio que atuam dentro das Unidades Básicas de Saúde do SUS: recepcionistas, seguranças e vigilantes, equipes que atuam na limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, entre outros.

Sobre o imunizante Aprovada pela Anvisa no final de 2025, a Butantan-DV é a primeira vacina contra a dengue no mundo em dose única, protegendo contra os quatro sorotipos do vírus em pessoas de 12 a 59 anos.

Dose Única

A vacina é dose única e de vírus vivo atenuado, isto é, por ser uma vacina “viva”, ela faz imunidade celular e humoral (quando o imunizante é capaz de ativar duas frentes distintas e complementares do sistema imunológico, garantindo proteção completa).

Até o momento, não há recomendação de dose de reforço no esquema primário previsto nos estudos clínicos e nas informações técnicas divulgadas. A proposta da vacina é justamente ampliar a proteção com apenas uma aplicação, o que facilita a adesão e a logística do programa de imunização. Entretanto, como toda vacina recente, o acompanhamento de longo prazo (estudos de efetividade e duração da imunidade) poderá subsidiar futuras decisões do Programa Nacional de Imunizações (PNI) quanto à necessidade ou não de reforço.