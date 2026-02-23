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Saúde

ES recebe primeira remessa da vacina de dose única contra dengue do Butantan

Ouça detalhes na entrevista do secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann

Publicado em 23 de Fevereiro de 2026 às 12:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 fev 2026 às 12:25
Frascos da Butantan-DV, vacina contra a dengue desenvolvida no  Butantan
Frascos da Butantan-DV, vacina contra a dengue desenvolvida no  Butantan Crédito: Instituto Butantan
O Espírito Santo recebeu a primeira remessa da vacina contra dengue do Butantan. Seguindo orientações do Ministério da Saúde, o imunizante será direcionado inicialmente aos trabalhadores da Atenção Primária à Saúde do SUS. A ampliação da vacinação para a população geral tem previsão de acontecer, segundo o Ministério da Saúde, de forma gradativa e escalonada, ao longo deste ano.
Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Saúde, explica como se dará a imunização no Espírito Santo. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Tyago Hoffmann - 23-02-26
Público-alvo neste primeiro momento
• Profissionais de saúde que exercem atividades assistenciais e de prevenção dentro das unidades de APS do SUS: médicos; enfermeiros; auxiliares/técnicos de enfermagem; odontólogos, equipes multiprofissionais (eMulti): nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, assistentes sociais e farmacêuticos; agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE);
• Trabalhadores administrativos e de atividades meio ou de apoio que atuam dentro das Unidades Básicas de Saúde do SUS: recepcionistas, seguranças e vigilantes, equipes que atuam na limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias, entre outros.
Sobre o imunizante Aprovada pela Anvisa no final de 2025, a Butantan-DV é a primeira vacina contra a dengue no mundo em dose única, protegendo contra os quatro sorotipos do vírus em pessoas de 12 a 59 anos.
Dose Única
A vacina é dose única e de vírus vivo atenuado, isto é, por ser uma vacina “viva”, ela faz imunidade celular e humoral (quando o imunizante é capaz de ativar duas frentes distintas e complementares do sistema imunológico, garantindo proteção completa).
Até o momento, não há recomendação de dose de reforço no esquema primário previsto nos estudos clínicos e nas informações técnicas divulgadas. A proposta da vacina é justamente ampliar a proteção com apenas uma aplicação, o que facilita a adesão e a logística do programa de imunização. Entretanto, como toda vacina recente, o acompanhamento de longo prazo (estudos de efetividade e duração da imunidade) poderá subsidiar futuras decisões do Programa Nacional de Imunizações (PNI) quanto à necessidade ou não de reforço.
Além disso, é importante destacar que a Butantan-DV é indicada para a prevenção da dengue em indivíduos de 12 a 59 anos de idade. Não há indicação para pessoas com 60 anos ou mais, para gestantes e lactantes.

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